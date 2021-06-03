Yabancı kuralı değişiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yabancı sınırı kararını açıkladı. Önümüzdeki sezon kulüpler 14 yabancı oyuncu ile sözleşme yapılabilecek ve ilk 11'de 8 oyuncu oynatabilecek. 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecektir. Ancak bu futbolculardan 2021-2022 sezonunda en fazla 8 futbolcu, 2022- 2023 sezonunda en fazla 7 futbolcu, 2023-2024 sezonunda en fazla 6 futbolcu aynı anda sahada yer alabilecektir. TFF 1. Lig kulüpleri ise, 2021-2022 sezonunda en fazla 8, 2022-2023 sezonunda en fazla 5, 2023-2024 sezonunda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecektir. Ancak bu futbolculardan 2021-2022 sezonunda en fazla 5 futbolcu, 2022- 2023 sezonunda en fazla 4 futbolcu, 2023-2024 sezonunda en fazla 4 futbolcu aynı anda sahada yer alabilecektir.

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