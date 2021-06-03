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Haberler Spor Yabancı kuralı değişiyor

değişiyor

Yabancı kuralı değişiyor

3.6.2021

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yabancı sınırı kararını açıkladı. Önümüzdeki sezon kulüpler 14 yabancı oyuncu ile sözleşme yapılabilecek ve ilk 11'de 8 oyuncu oynatabilecek. 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecektir. Ancak bu futbolculardan 2021-2022 sezonunda en fazla 8 futbolcu, 2022- 2023 sezonunda en fazla 7 futbolcu, 2023-2024 sezonunda en fazla 6 futbolcu aynı anda sahada yer alabilecektir. TFF 1. Lig kulüpleri ise, 2021-2022 sezonunda en fazla 8, 2022-2023 sezonunda en fazla 5, 2023-2024 sezonunda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecektir. Ancak bu futbolculardan 2021-2022 sezonunda en fazla 5 futbolcu, 2022- 2023 sezonunda en fazla 4 futbolcu, 2023-2024 sezonunda en fazla 4 futbolcu aynı anda sahada yer alabilecektir.

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