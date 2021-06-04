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bir adım önde

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off finali ilk maçında Efes, güçlü rakibi ’yi farklı mağlup etti. ING Basketbol Süper Ligi play-off finali ilk maçında , konuk ettiği 'yu 111-71 yenerek seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı, 5 Haziran Cumartesi günü yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Anadolu Efes bir adım önde

4.6.2021

Fenerbahçe Beko, maça De Colo ve Guduric'in üst üste bulduğu basketlerle başladı. İlk çeyreğin son dakikasında arka arkaya isabetli dış atışlarla farkı eriten lacivert-beyazlı ekip, eşitliği yakaladı periyot 21-21 tamamlandı. İkinci çeyreğin ilk bölümü düşük tempoda oynandı. Karşılıklı isabetsiz atışlarla ve top kayıplarıyla geçilen 15. dakikayı Anadolu Efes, 29-28 önde bitirdi. Periyodun ikinci bölümünde skor üstünlüğü birkaç kez el değiştirirken lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 43-40 önde girdi. Anadolu Efes, ikinci yarıya etkili bir başlangıç yaptı. Ev sahibi takım, p Larkin ve Micic'in basketleriyle final periyoduna 29 sayılık avantajla gitti: 80-51. Son çeyreğe üç sayı çizgisinin gerisinden Micic'in bulduğu basketle giren Anadolu Efes, 34. dakika biterken farkı 36 sayıya çıkardı: 93-57.

EFES ÜSTÜNDÜ
Oyunda zaman zaman gergin anlar yaşanırken ev sahibi takım, oyundan düşen Fenerbahçe Beko karşısında son 3 dakikaya 101-66 üstün girdi. Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman son anlarda az süre alan oyuncularına şans vererek rotasyona giderken Efes, skor üretmeyi sürdürdü ve maçı 40 sayılık farkla 111-71 kazandı.

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