Anadolu Efes bir adım önde

Fenerbahçe Beko, maça De Colo ve Guduric'in üst üste bulduğu basketlerle başladı. İlk çeyreğin son dakikasında arka arkaya isabetli dış atışlarla farkı eriten lacivert-beyazlı ekip, eşitliği yakaladı periyot 21-21 tamamlandı. İkinci çeyreğin ilk bölümü düşük tempoda oynandı. Karşılıklı isabetsiz atışlarla ve top kayıplarıyla geçilen 15. dakikayı Anadolu Efes, 29-28 önde bitirdi. Periyodun ikinci bölümünde skor üstünlüğü birkaç kez el değiştirirken lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 43-40 önde girdi. Anadolu Efes, ikinci yarıya etkili bir başlangıç yaptı. Ev sahibi takım, p Larkin ve Micic'in basketleriyle final periyoduna 29 sayılık avantajla gitti: 80-51. Son çeyreğe üç sayı çizgisinin gerisinden Micic'in bulduğu basketle giren Anadolu Efes, 34. dakika biterken farkı 36 sayıya çıkardı: 93-57.

EFES ÜSTÜNDÜ

Oyunda zaman zaman gergin anlar yaşanırken ev sahibi takım, oyundan düşen Fenerbahçe Beko karşısında son 3 dakikaya 101-66 üstün girdi. Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman son anlarda az süre alan oyuncularına şans vererek rotasyona giderken Efes, skor üretmeyi sürdürdü ve maçı 40 sayılık farkla 111-71 kazandı.