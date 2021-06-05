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Haberler Spor Burak Fransa’da sezonun futbolcusu seçildi

Burak ’da sezonun futbolcusu seçildi

Burak Fransa’da sezonun futbolcusu seçildi

5.6.2021

FRANSA 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Lille'de forma giyen ve Avrupa Şampiyonası'nda kendisinden çok şey beklediğimiz milli futbolcumuz Burak Yılmaz, takımda sezonun futbolcusu seçildi. Burak'ın ödülünü taraftarların yüzde 52,5 oyuyla kazandığı belirtild
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