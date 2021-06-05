Heyecan başlıyor

Korona virüs pandemisi nedeniyle 2021 yılının yazına alınan EURO 2020'ye sayılı günler kaldı. Avrupa Futbol Şampiyonası, millilerimizin de katılımıyla 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Normal şartlarda geçtiğimiz yıl turnuvanın 12 farklı kentte oynanması planlanıyordu. UEFA, evsahipliği yapacak kentlerde statlara kapasitelerinin yüzde 25'i kadar seyircinin güvenli bir şekilde alınmasıyla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi. UEFA'nın bu talebini karşılayabilen dokuz şehir oldu. Böylelikle İspanya'nın Bilbao ve İrlanda'nın Dublin kentlerini turnuvadan çıkardı.

BEŞİNCİ KEZ ŞAMPİYONADAYIZ

İspanya'daki karşılaşmalar, Bilbao'nun yerine Sevilla'da oynanacak. Dublin'deki maçlar ise Londra ve St.Petersburg arasında paylaştırıldı. Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra beşinci kez mücadele edecek. A Grubu'nda yer alan A Milli Takım, turnuvanın açılış maçında İtalya ile karşılaşacak. Açılış maçı 12 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.





İTALYA

Çizme her zaman favori

TURNUVA tarihinin en tecrübeli takımlarından biri olan İtalya, grubumuzun favori ülkeleri arasında. Çok daha hızlı ve golcü bir oyun yapısına sahip olan gök mavililerde kadronun neredeyse tamamı ülke içinde top koşturuyor. Savunmasında tecrübeli isimlerle gençleri harmanlayan İtalyanların orta sahasında Barella, Pellegrini, ve Verratti gibi dinamik isimler var. Çok zengin olan hücum hattında ise inanılmaz bir forma savaşı yaşanacak.

İSVİÇRE

Sadece 1 kez yenildi

EURO 2008'de aynı grupta yer aldığımız İsviçre ile tekrar rakip olduk. Ön elemelerde Danimarka'nın önünde D Grubu'nun lideri olmayı başaran İsviçre, sadece 1 kez mağlup oldu. Kadroda as kaleci Yann Sommer. Savunmada Akanji ile Elvedi, orta sahada Xhaka, Shaqiri, Zakaria ve Freuler gibi yıldızlara sahip olan İsviçre'nin hücumda 8 iyi alternatif var.

GALLER

Premier Lig tecrübeli

GALLİ yıldız Gareth Bale'i bu turnuvada milli formayla son kez izleyebiliriz. Kadrosunda Premier Lig tecrübesi olan çok sayıda isim bulunan Galler'de Davies, Gunter, Joe Allan, Ramsey ve T.Roberts gibi iyi bir sezon geçiren yıldız isimler bulunuyor. Rodon, Ampadu, Neco Williams ve Rabbi Matondo ise patlama yapabilecek gençlerden.

TÜRKİYE GENÇ KADROMUZ UMUT VERİYOR

Avrupa futbolunun en tutkulu taraftarlarından birine sahip Türkiye için Avrupa Şampiyonası hep büyük önem taşıdı. Kıtanın futbol ekolleri karşısında Türkiye, tıpkı Belçika, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve İsviçre gibi genç bir delikanlı. Kadro ortalaması en genç takım olarak da dikkat çekiyor. Ön eleme gruplarında Fransa'ya karşı aldığı 1 galibiyet ve 1 beraberliğin yanı sıra, Dünya Kupası ön eleme gruplarında da Hollanda ile Norveç'i yenerek rakiplerini korkuttu. Çağlar, Merih ve Ozan gibi üst düzey kulüplerde oynayan çok iyi savunmacıların yanı sıra, Fransa'da Lille ile şampiyonluğa uzanan Burak, Yusuf ve Zeki, çok yönlü oyuncular Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder ile Enes Ünal gibi oyuncular kadronun dikkat çeken isimleri.

Erman AZAR