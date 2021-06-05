  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Nazilli Belediyespor’da Buğra yuvaya dönüyor

’da Buğra yuvaya dönüyor

Nazilli Belediyespor’da Buğra yuvaya dönüyor

5.6.2021

GELECEK sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan Nazilli Belediyespor'da yönetim dış transferde rotasını eski oyuncusu Buğra Temel'e çevirdi. Siyah-beyazlı kulüpten ayrıldıktan sonra beklenen patlamayı gerçekleştiremeyen 22 yaşındaki futbolcunun da Naz-Naz'a dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Aydın ekibinden ayrıldıktan sonra Hatayspor'dan Batman Petrol, İskenderunspor ve Nevşehir Belediyespor'da kiralık oynayan Buğra'nın transferinin önümüzdeki günlerde bitmesi bekleniyor. Orta sahada görev yapan genç oyuncu, Nazilli formasıyla 36 maçta 3 gol atıp 5 asist yapmıştı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nazilli Belediyespor’da Buğra yuvaya dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.