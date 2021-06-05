Nazilli Belediyespor’da Buğra yuvaya dönüyor

GELECEK sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan Nazilli Belediyespor'da yönetim dış transferde rotasını eski oyuncusu Buğra Temel'e çevirdi. Siyah-beyazlı kulüpten ayrıldıktan sonra beklenen patlamayı gerçekleştiremeyen 22 yaşındaki futbolcunun da Naz-Naz'a dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Aydın ekibinden ayrıldıktan sonra Hatayspor'dan Batman Petrol, İskenderunspor ve Nevşehir Belediyespor'da kiralık oynayan Buğra'nın transferinin önümüzdeki günlerde bitmesi bekleniyor. Orta sahada görev yapan genç oyuncu, Nazilli formasıyla 36 maçta 3 gol atıp 5 asist yapmıştı.

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