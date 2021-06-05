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Haberler Spor Süper Lig ve 1. Lig’de suni zemin kalmayacak

ve 1. Lig’de suni zemin kalmayacak

Süper Lig ve 1. Lig’de suni zemin kalmayacak

5.6.2021

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig ve TFF Birinci Lig maçlarının oynandığı stadyumların zeminleriyle ilgili talimatlarda değişiklik yaptı. TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı'nda değişikliğe gittiği bildirildi. Değişikliğe göre üst iki ligde bulunan kulüpler, çim saha sorumlusu ataması yapacak ve sorumlu kişiye TFF tarafından teorik ve pratik eğitim semineri verilecek. Süper Lig ve TFF Birinci Lig'de müsabakalar sadece doğal çim sahalarda oynanacak. Suni çim sahaya sahip kulüpler, talimatın yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde sahaları doğal çime çevirecek.
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