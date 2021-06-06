A Milli Takım’da son formaya 4 aday

EURO 2020'ye sayılı günler kala A Milli Takımımızın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, kafasındaki ilk 11'i şekillendirdi. Turnuvanın açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan ay-yıldızlılarda 10 futbolcunun yeri garanti görülüyor. Güneş'in son forma için 3 adayı var. Şampiyonada kalemizde Uğurcan, sağ bekte Zeki Çelik, sol bekte Umut Meraş, savunmanın ortasında Merih-Çağlar ikilisi, ön liberoda Okay, orta sahada Ozan Tufan, 10 numara pozisyonunda Hakan Çalhanoğlu, sağ önde Kenan Karaman ve ileri uçta Burak Yılmaz'ın formaları garanti. Şenol Güneş, Yusuf, Kaan, İrfan Can ve Cengiz Ünder'den birini daha ilk 11'e monte edecek.

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