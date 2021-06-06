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Haberler Spor Filenin Sultanları Tayland karşısında

Filenin Sultanları Tayland karşısında

Filenin Sultanları Tayland karşısında

6.6.2021

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, FIVB Milletler Ligi'ndeki 3. hafta mücadelesi bugün Tayland maçıyla başlayacak. İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen Milletler Ligi'nde millilerin Tayland ile oynayacağı karşılaşma TSİ 14.00'te başlayacak. Maç TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak. Milletler Ligi'ne son dünya ve Avrupa şampiyonu Sırbistan'ı 3-2 yenerek başlayan ay-yıldızlı ekip, sonrasında ev sahibi İtalya'yı 3-0'la geçti. Üçüncü maçında Polonya'yı 3-1 mağlup eden A Milli Takım, dördüncü müsabakasında Kanada'yı 3-2 ve beşinci müsabakasında Almanya'yı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, altıncı maçında da son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yenerek 6'da 6 yaptı. Bir FIVB organizasyonuna tarihinde ilk kez 6 galibiyetle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu serisini Tayland karşısında da sürdürmek istiyor.
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