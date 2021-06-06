Gergin geçen finalin 2. maçı da A.Efes'in

ING Basketbol Süper Ligi'nde final serisi ilk maçını 111-71 kazanan Euroleague Şampiyonu Anadolu Efes, tansiyonu yüksek maçta Fenerbahçe'yi 95-73 yendi. Lacivert-beyazlılar, ilk periyotu 23-19 galip geçti. Anadolu Efes, devreyi de 41-37 üstün tamamladı. Son bölüme de Anadolu Efes 64-56 galip girdi. Maçta son 3.5 dakikada saha karıştı. Melih ile Singleton arasında yumruklar konuştu. F.Bahçe'de Melih Mahmutoğlu, Alex Perez, Yiğit Onan ve Ahmet Düverioğlu, Anadolu Efes'te Singleton diskalifiye oldu. Anadolu Efes, maçı 93-73 kazandı, seriyi 2-0'a getirdi.

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