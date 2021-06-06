Izmirspor kadroya iki yıldız ismi kattı

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 2. Bölge 2. Grup'ta mücadele eden İzmir'in köklü kulüplerinden İzmirspor, eski Fenerbahçeli oyuncu Gökhan Emreciksin ve eski Galatasaraylı Engin Baytar'la sözleşme imzaladı. Lacivert- beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İzmir'imizin ismini taşıyan tek kulüp olan İzmirspor'u yeniden ayağa kaldırıyoruz. El birliğiyle şanlı tarihe sahip lacivert- beyazlıları profesyonel liglere geri döndürmek tek hedefimiz" ifadelerine yer verildi. Gökhan Emreciksin antrenmanlara başlarken, Engin Baytar'ın pazartesi günü takıma katılacağı belirtildi. 37 yaşındaki Gökhan, kariyerinde 326 maçta 44 gol attı. 38 yaşındaki Engin ise, futbol yaşamında 275 maçta 39 gol attı.

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