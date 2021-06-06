Oğulcan’a hücum

TFF 1. Lig'de Play-Off finalinde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig biletini kaçıran Altınordu'da genç ön libero Oğulcan Ülgün, takımından önce Süper Lig'e gitmeye hazırlanıyor. Profesyonel olduğu kırmızı- lacivertli kulüpte 2016-2017 sezonundan bu yana A takımda görev alan 23 yaşındaki futbolcuya başta Beşiktaş olmak üzere, İttifak Holding Konyaspor ve Demir Grup Sivasspor'un talip olduğu iddia edildi. İzmir ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oğulcan'ın bu yaz transfer döneminde yuvadan uçmasına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş geçen sezon Altınordu'dan Atakan Üner'i transfer etmiş, genç futbolcuyu daha sonra kiralık olarak Ümraniyespor'a göndermişti.

31 MAÇTA 2 GOL ATTI

Bucaspor altyapısında futbola başlayan ve 2016'da Altınordu'yla profesyonel sözleşme imzalayan genç oyuncu, kırmızı- lacivertli formayla geçen sezon TFF Birinci Lig'de 31 karşılaşmaya çıktı, 2 gol kaydetti. Genç futbolcu 4 kez Ümit Milli Takım'da ay-yıldızlı formayı terletti. Oğulcan Ülgün, TFF 1. Lig'de 102 maçta 2 gol attı.