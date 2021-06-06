UEFA EURO 2020'de Kupaya Doğru B Grubu

DANİMARKA

1992'deki başarıyı tekrarlamak istiyor

Kuzey Avrupa ülkelerinden Danimarka, Türkiye'nin rakibi olan İsviçre'nin ardından D Grubu'nu ikinci sırada tamamladı. Danimarka, son maçta İrlanda ile 1-1 berabere kalarak EURO 2020'ye katılma hakkı elde etmişti. Kalede Schmeichel, orta sahada Eriksen, Delaney, Hojbjerg, forvette ise Poulsen, Dolberg ve Braithwaite gibi tecrübeli isimlere sahip olan kırmızı-beyazlılar, gruptan çıkmak istiyor. Eleme grubunda çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alan Danimarka, grubunu namağlup bitirdi.

1992 Avrupa Şampiyonası'na sonradan katılan ve mutlu sona ulaşarak tarih yazan Danimarka bu başarıyı tekrarlamak istiyor. 49 yaşındaki teknik adam Kasper Hjulmand Lyngby, Nordsjaelland ve Mainz'da görev yaptıktan sonra 2020 yazında milli takımın başına geçti.

BELÇİKA

Belçika'nın lider çıkma şansı yüksek

Avrupa Kupası'nda belki de ilk 11 belirlemenin en zor olduğu takımlardan biri Belçika. En net isimler kalede Courtois, savunmada Alderweireld, orta sahada De Bruyne, Carrasco ile Tielemans ve forvette ise Hazard ve Lukaku. Bu yıldız isimlere eşlik edecek oyuncuları teknik direktör Roberto Martinez belirleyecek. Manchester City'nin Chelsea'ye karşı oynadığı maçta yüzüne aldığı darbe sonrasında sakatlanan Kevin De Bruyne'nin Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk maçında oynayamayacağı belirtildi.

Belçika, elemelerde I Grubu'nda Avrupa Şampiyonası'nda da karşılaşacağı Rusya, İskoçya, Kazakistan, G.Kıbrıs ve San Marino ile oynamıştı ve bu 10 maçının tamamını kazanmıştı. 30 puanla elemeleri noktalayan Belçika, grubun favorileri arasında.

RUSYA

Ruslar elemeleri çok rahat geçti

Ön elemelerde Belçika ile birlikte I grubunda yer alan Rusya, Belçika'ya 2 kez yenilmesinin dışında rahat bir eleme dönemi geçirdi. Arkasındaki İskoçya'ya 9 puan fark atan Ruslar, EURO 2020'ye rahat gelen ekiplerden. Sert ve güçlü savunmaya sahip olan ve kontra atak futbolunu çok iyi oynayan Rusya, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'ye oldukça sorun çıkarmıştı.

Rusya'nın grupta Danimarka ile ikincilik yarışı vermesi bekleniyor. Ruslar, 1960'ta ilk kez düzenlenen dev organizasyonda o dönemdeki ismiyle Sovyetler Birliği olarak turnuvada şampiyonluğunu ilan etmişti. Rusya'nın teknik direktörü Stanislav Cherchesov, şu ana kadar takımıyla Konfederasyon Kupası ve 2018 Dünya Kupası'nda mücadele etti.





FİNLANDİYA

Finlandiya'nın ilk deneyimi

TURNUVANIN en büyük sürprizlerinden birine imza atan Finlandiya'nın ilk Avrupa Şampiyonası deneyimi olacak. Geçmişte ön eleme gruplarından öteye gidemeyen Kuzey Avrupa ekibi, J Grubu'nda 18 puan toplayarak EURO 2020'ye katıldı.

Finlandiya'nın hocası Kanerva 2016'dan bu yana teknik direktör olarak görev yapıyor. Finlandiya, Kanerva yönetiminde tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılacak.