Yiğithan’a süper kanca

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'a piyango vurdu. Süper Lig'in devi Galatasaray, Bal-Kes'in 19 yaşındaki kalecisi Yiğithan Kır için harekete geçti. Balıkesirspor Sportif Direktörü Eren Tartar, "Süper Lig'den ilgilenen kulüpler var. Menajerler vasıtasıyla ulaşılıyor. Bir menajer Galatasaray adına genç oyuncu ile iletişime geçmiş. Ancak henüz kulübe gelen bir resmi teklif yok. Geldiği zaman gerekli değerlendirmeleri yapar ve oyuncuya yardımcı oluruz" dedi. Yiğithan Kır için henüz bir bonservis bedeli belirlemediklerini aktaran Tartar, teklif olduğunda yönetim olarak değerlendireceklerini vurguladı.

2020'DE PROFESYONEL OLDU

SUSURLUK 5 Eylülspor'da futbola başlayan, 2016'da Balıkesirspor altyapısına transfer olan 20 yaşındaki kaleci Yiğithan Kır, 2020'de profesyonel sözleşme imzaladı. Geçen sezon 3 lig maçında forma giyen genç eldiven, bu sene de 3 kez sahaya çıktı. 800 bin Euro bonservis önerilen genç kaleci, altyapı takımlarında 62 kez forma giydi.

ŞİMŞEK: BİZ KENDİ ELİMİZLE GÖTÜRÜRÜZ

BALIKESİRSPOR Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Yiğithan Kır'ın G.Saray'a transferi hakkında konuştu. Tecrübeli teknik adam, resmi teklif gelmesi halinde oyuncunun takımdan ayrılmasına izin vereceğini belirterek, "Böyle bir transfere biz de çok mutlu oluruz ve sevinerek göndeririz. Transferi gerçekleşirse oyuncuyu kendi ellerimizle götürürüz" dedi.

■ SERVET SARUN