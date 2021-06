“İnansınlar güvensinler”

Cuma günü start alacak Avrupa Şampiyonası için geri sayım başlarken A Milli Futbol Takımımızın kalecisi Uğurcan Çakır, dünAlmanya'da düzenlenen basın toplantısında takım içerisindeki aile ortamına vurgu yaptı. Grupta ilk karşılaşacakları İtalya'nın ekol olduğunu kaydeden Uğurcan Çakır, "Herkesin masasına gidip konuşabiliyorsunuz. Önemli bir duygu. Bu aile ortamı geldiğinde başarı geliyor. Burada çok güzel aile ortamı var. Herkes birbirini seviyor, sayıyor. Milli forma altında başarılara ulaşmak hedefim" dedi. "Her maça tek tek hazırlanıp hayalimize doğru yürüyeceğiz" diyen Çakır taraftara mesaj yolladı ve "Bu bizim Takımımız. Euro 2008'i, Euro 2016'yı hatırlıyorum. Euro 2008'de Nihat Ağabey'in attığı golden sonraki hisleri taşıyorum.



"FORMA HER ŞEYİN ÜSTÜNDE"

Milli Takım forması her zaman her şeyin üstündedir. Bize inansınlar, güvensinler. İnşallah biz de onların dualarını karşılıksız bırakmamak için çalışacağız" dedi. Burak Yılmaz'a da parantez açan başarılı file bekçisi "Burak Yılmaz zaten bizim çocukluğumuzun efsanelerinden. 35-36 yaşında Fransa'da yaptıkları da belli. Bize ışık tutuyor" diye konuştu.