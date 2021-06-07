Kartal’da Gaitan sesleri

Son şampiyon Beşiktaş 10 numara arayışlarına hız verdi. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlıların bu doğrultudaki girişimleri sürerken daha önceki transfer döneminde de ismi Kara Kartal ile anılan Braga'nın Arjantinli yıldızı Nico Gaitan bir kez daha gündeme alındı. Kulübü ile olan sözleşmesi bu ay sonunda bitecek olan 33 yaşındaki yıldızın sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor olması bu transferin gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor. 14 kez Arjantin Milli Takımı formasını da giyen Gaitan bu sezon Portekiz'de 18 lig maçında görev aldı ve 2 gol kaydetti, 1 asist yaptı.

TRESOR GÜNDEMDE

10 numara konusunda Hollanda'nın Willem II takımında oynayan Mike Tresor Ndayishimiye'yi de gündeminde tuttuğu biliniyor. 34 lig maçında 4 gol, 11 asistle oynayan 22 yaşındaki yıldız Avrupa'daki birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor.



GHEZZAL'DAN YEŞİL IŞIK

Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi sona eren ve şampiyonlukta en büyük pay sahibi isimlerden biri olan Rachid Ghezzal, Türkiye'den ayrılmak istemediğini söyledi. Ülkesinin ulusal televizyonuna konuşan Ghezzal, Beşiktaş'la gösterdiği performans sayesinde Cezayir Milli Takımı'na geri döndüğünü belirterek kariyerinin bu döneminde istikrara ihtiyacı olduğunu belirtti.