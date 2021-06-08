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Haberler Spor Altekma’dan smaçör transferi

Altekma’dan smaçör transferi

Altekma’dan smaçör transferi

8.6.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi ekibi Altekma, genç smaçör Altay Mustafa Demirci'yi renklerine kattı. Arkasspor'da voleybola başlayan 22 yaşındaki voleybolcu, 2019-2020 sezonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor'da, geçen sezon ise Solhanspor'da Efeler Ligi tecrübesi yaşadı. 2.06 boyundaki Altay Mustafa Demirci ile takımda gençlik aşısının sürdüğünü belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Anne ve babası eski voleybolcu olan Altay, tam bir voleybolcu aileden geliyor. Fizik gücü yüksek, yetenekli genç bir oyuncu olan Altay'a hoş geldin diyor, Altekma ailesiyle güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

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