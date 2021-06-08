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şampiyon

Euroleague şampiyonu , play-off final serisinin 3. maçında Fenerbahçe Beko’yu deplasmanda 93-66 mağlup ederek mutlu sona ulaştı

Anadolu Efes şampiyon

8.6.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 93-66 mağlup etti, seride durumu 3-0'a getirerek Euroleague Şampiyonluğu'nun ardından ligde de şampiyonluğa ulaştı. Anadolu Efes, maça etkili başladı. 5. dakikayı 16-9 önde geçti. F.Bahçe, toparlandı, ilk periyotu 25-21 galip kapattı. Toparlanan Anadolu Efes, devreyi 44-32 galip tamamladı. Beaubois'in etkili oyunuyla 23. dakikada farkı 20 sayıya (52-32) çıkartan Anadolu Efes, son bölüme 72-47 üstün girdi. Beaubois 30 sayıyla yıldızlaştı Anadolu Efes, maçı 93-66 kazandı, bir büyük sevinç daha yaşadı. Bu sezon ligde sadece 1 maç kaybeden Anadolu Efes, üst üste 2. toplamda ise 15. şampiyonluğunu elde etti.

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