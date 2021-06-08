Fethiyespor’da Dinçel dönemi

3. Lig ekiplerinden Fethiyespor, bu yıl şampiyonluk için yeniden kolları sıvadı. Lacivert-beyazlı yönetim, teknik direktörlük görevine Selahattin Dinçel'i getirdi. Geçtiğimiz yıl Esenler Erokspor'u çalıştıran ve pekçok takıma şampiyonluk yaşatan Dinçel'in geçtiğimiz günlerde başkan Esat Bakırcı ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilçede bir görüşme yaptığı ve prensipte anlaştığı öğrenildi.

46 yaşındaki teknik adam, Turgutluspor, Balıkesirspor, Afyonkarahisar, Kocaelispor, Diyarbekirspor, Kırşehir Belediyespor, Pazarspor, Menemenspor, Turgutluspor, Sarayköy 1926, Bergama Belediyespor, Aydınspor 1923, Torbalıspor, Denizli Belediyespor ve Esenler Erok'u çalıştırdı. Dinçel, Aydınspor 1923 ve Kırşehir Belediyespor'u 3. Lig'de şampiyonluğa taşıdı.

ERDOĞAN CANKUŞ