Kulüpler TFF’den erteleme istiyor

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği'nin toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi yabancı sınırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Yabancı sayısı için 8+6 kararı alırken çok düşündük. Kulüplerimiz ertelemiş olduğumuz yabancı sayısı kararını 1 yıl daha ertelememizi istiyor. Limitlrin artırılmasını istediler. 4 takım düşürülmesin talebi var. Bunu yönetim kurulumuzda değerlendireceğiz" dedi.

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