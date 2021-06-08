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Haberler Spor Onuralp Bursaspor’da

Onuralp Bursaspor’da

Onuralp Bursaspor’da

8.6.2021

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim ile sözleşme imzaladı. Bursa temsilcisi, geçtiğimiz sezonu Pınar Karşıyaka'da geçiren Onuralp Bitim'i, 2 yıllığına kadrosuna kattı. 1,98 boyundaki 22 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 29 maçta forma giydi. 14.32 dakika ortalama süre alan genç oyuncu; 5.17'lik sayı ortalaması yakaladı.

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