Onuralp Bursaspor’da

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim ile sözleşme imzaladı. Bursa temsilcisi, geçtiğimiz sezonu Pınar Karşıyaka'da geçiren Onuralp Bitim'i, 2 yıllığına kadrosuna kattı. 1,98 boyundaki 22 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 29 maçta forma giydi. 14.32 dakika ortalama süre alan genç oyuncu; 5.17'lik sayı ortalaması yakaladı.
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