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Haberler Spor Son dakika: Çakıroğlu ve Sürmeneli'den altın madalya

Son dakika: Çakıroğlu ve Sürmeneli'den altın madalya

Avrupa Kota Müsabakaları'nda ve altın madalya kazandı.

Son dakika: Çakıroğlu ve Sürmeneli'den altın madalya
İHA

08.06.2021, 20:21 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021, 20:22

Fransa'nın başkenti Paris'te 4-8 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları bugün oynanan final müsabakaları ile sona erdi. Olimpik Boks Milli Takımı 2 altın, 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya ve 4 olimpiyat kotası ile tamamladı.

51 kilo final müsabakasında ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, İngiliz rakibi Charley-Sian Davison'u mağlup ederek altın madalya kazandı. 69 kilo final müsabakasında Busenaz Sürmeneli, Alman rakibi Nadine Apetz'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 52 kiloda Batuhan Çiftçi ve 60 kiloda Esra Yıldız turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.
Bu sonuçlarla birlikte 4 sporcu 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesi aldı.

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