UEFA EURO 2020'de Kupaya Doğru D Grubu

İNGİLTERE ZİRVEDE ÇIKMAYI PLANLIYOR

İngilizler, ön eleme grubunda sadece 1 mağlubiyet aldı. Sonlara doğru gruptan çıkmayı garantileyen İngiltere, Çek Cumhuriyeti'ne 2-1 mağlup olmuştu. İngilizler'de kadroda jenerasyon sıkıntısı yaşanıyor. Kadroya girmesi gereken isimler konusunda oldukça farklı görüşler ortaya atılmıştı. Takımın en büyük kozları Sterling, Foden, Kane ve Mount gibi yıldızlar olacak. İngiltere, en genç kadrolardan birine sahip. Bu arada kadroda, sakatlığı bulunan Manchester United'ın hücum oyuncusu Mason Greenwood yer almadığını belirtelim.

50 yaşındaki teknik adam Gareth Southgate, 2016'dan beri İngiltere'yi çalıştırıyor. İngiltere, Southgate yönetiminde 2018 Dünya Kupası'nda dördüncü oldu. Gruptaki diğer takımlara baktığımızda favori olduklarını söyleyebiliriz.

HIRVATİSTAN ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEYİ HEDEFLİYOR

Avrupa kupalarının ekol ülkelerinden biri olan Hırvatistan, son dünya kupasında da başarılı bir grafik çizdi. Finalde Fransa'ya 4-2 kaybeden takımın kaptanı Luka Modric, ortaya koyduğu performansla turnuvanın oyuncusu seçilmişti. Hırvatların kadrosunda Beşiktaş ile bu sezon şampiyonluk yaşayan Vida, Atletico Madrid'den Vrsaljko, Chelsea'den Kovacic, Inter ile şampiyonluk yaşayan Perisic ve Milan'ın forveti Rebic gibi kaliteli isimler yer alıyor.

Hırvatistan Milli Takımı'nın altıncı kez katıldığı organizasyon öncesi elemeleri lider tamamlaması grubun en dişli takımlarından olduklarını belgeliyor. Eleme aşamasında, E Grubu'nda Galler, Slovakya, Macaristan ve Azerbaycan'la eşleşen Hırvatistan, 5 galibiyet ve 2 beraberlik ile 17 puanı hanesine yazdı. Zlatko Dalic takımına çok güveniyor.

İSKOÇYA İLGİNÇ BİR GRAFİKLE FİNALLERE GELDİLER

ÖN elemelerde ilginç bir grafik çizen İskoçya, Belçika ve Rusya'nın ardından 15 puanla grubunu 3. sırada bitirdi. İskoçlar, oynadığı 10 maçın 5'ini kazandı, 5'ini kaybetti. Play- Off'ta Sırbistan ile eşleşen mavibeyazlı ekip, normal süresi 1-1 biten maçta rakibini penaltılarla 5-4 mağlup ederek EURO 2020'ye katıldı.

Takımın başında yer alan Steve Clarke İngiltere Premier Lig deneyimi olan bir teknik adam.

ÇEKYA TAM BİR TURNUVA TAKIMI

Her ön elemeyi rahat geçen Çekler, her zaman şampiyonalara bileti ilk alan takımlardan oluyor. Onlar için tam bir turnuva takımı diyebiliriz. İngiltere'nin ardından grubunu 15 puanla ikinci sırada tamamladı. Grupta onlara sadece Kosova biraz sorun çıkarttı. Bu sezon takımlarında çok iyi işler çıkaran West Ham United'ın yıldızı Soucek, Spartak Moskova'dan Alex Kral, Sampdoria'dan Jankto, forvette Leverkusen'den Schick takımda öne çıkan isimler.

Çekya'nın 59 yaşındaki teknik direktörü Jaroslav Silhavy ülkesinde Slavia Prag ve Viktoria Plzen başta olmak üzere birçok takımı çalıştırırken 2018'de devraldığı Çekya Milli Takımı ile dev turnuvaya giriş yaptı. 1976'da mutlu sona ulaşan ekibin Hırvatistan ile birlikte grupta ikincilik için mücadele etmesi bekleniyor.