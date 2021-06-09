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Haberler Spor Pınar Karşıyaka'da ilk fire Onuralp Bitim

Pınar Karşıyaka'da ilk fire Onuralp Bitim

Pınar Karşıyaka'da ilk fire Onuralp Bitim

9.6.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2 yıldır Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde yine başarılı bir grafik sergileyip FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final oynayan Pınar Karşıyaka'da kadrodan ilk fire sözleşmesi bittikten sonra Bursaspor'la anlaşan Onuralp Bitim oldu. Anadolu Efes'ten transfer olduğu yeşil-kırmızılılarda 2 sezondur görev yapan 22 yaşındaki kısa forvet, geçen sene 5.1 sayı, 1.6 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Antrenör Ufuk Sarıca'nın sözleşmesinin devam ettiği Karşıyaka'nın kadrosundan Raymar Morgan'ın adı Monaco, Metecan Birsen'in ismi ise Fenerbahçe'yle anılıyor. Yine 2 sezondur takımda forma giyen Amath M'Baye, Tony Taylor, geçen sezon takıma dönen Sek Henry, performanslarıyla transferde gözde. DJ Kenndy, Nusret Yıldırım, Semih Erden gibi isimlerin geleceği ise belirsiz.
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