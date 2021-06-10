Avrupa bizi konuşacak

EURO 2020'de A Milli Futbol Takımı, A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele edecek. Şampiyonanın açılış maçında Roma Olimpiyat Stadı'nda yarın TSİ 22.00'de İtalya ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, ilk kez bir turnuvanın açılış mücadelesinde sahaya çıkacak. A Milli Takım kadrosunda bulunan 26 futbolcudan 23'ü ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan dışındaki 23 isim ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda yer almanın heyecanını yaşayacak. Ayrıca EURO 2020'de yer alacak takımlar içinde en genç kadroya sahip ekip, 24,58 yaş ortalaması ile Türkiye oldu. Roma'daki mücadeleyi 16 bin kişi izleyecek. Maçta 3 bin İtalyan, 3 bin Türk ve 10 bin de UEFA'nın sponsorlar ve davetli listesinin bulunduğu kişiler tribünde yer alacak.

ESKİ DOSTLAR RAKİP OLACAKLAR

İtalya'da futbol hayatını sürdüren milli yıldızlar da takım arkadaşlarıyla rakip olacak. Hakan Çalhanoğlu, takımı Milan'dan kaleci Donnaruma ile, Kaan Ayhan ve Mert Müldür ise takımı Sassoulo Locatelli, Berardi ve Raspadori ile karşılaşacak. Cengiz geçen sezonu Leicester City'de tamamlasa da bonservisi bulunan Roma'dan takım arkadaşları Pellegrini, Cristante ve Spinazzola karşısında galibiyet arayacak. Ayrıca İtalya Teknik Direktörü Mancini G.Saray'da görev aldığı dönemde takımın golcüsü Burak Yılmaz ile de rakip olacak.



UĞURCAN ÇAKIR: BAŞARILI OLACAĞIZ

TRANSFER döneminde adı birçok Avrupa kulübü ile anılan Uğurcan Çakır, şu anda sadece milli takıma odaklandığını belirtti. Çakır, "Şu anda sadece ay-yıldızlı forma benim için önemli. Transfer konusu şu anda kafamda yok. Bunlarla rahatsız olmak istemiyorum. Konsantrasyonumu dağıtmak istemiyorum. Sadece milli takımın başarısına odaklıyım. Şampiyonada başarılı olacağız" dedi.



5. KEZ SAHNEDEYİZ

A Milli Futbol Takımı, 98 yıllık tarihinde 5. kez finallerde mücadele edecek. Milliler, 1996'daki turnuvada gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi. 2000 yılında da gruptan çıkıp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti. Türk Milli Takımı, 2004'te finallere, Play-Off baraj maçlarında Letonya'ya elenerek katılamadı. Ay-yıldızlı ekibimiz, EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Güçlü rakibi Almanya'ya şanssız biçimde 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı. A Milli Takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.