Federasyon transfer dönemlerini uzattı

TFF Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı ile transfer dönemi tarihlerinde değişik yaptı. TFF'den yapılan açıklamaya göre: "1- Kpandemi nedeniyle gişe ve ürün satış gelirleri gibi gelirlerde, 2018-2019 sezonu verileri enflasyon ile uyarlanarak bugüne getirilecektir. 2- Takım harcamalarına dahil olan yabancı para cinsinden yükümlülüklerin 2021-2022 sezonu güncel kurları yerine 2020-2021 sezonu (01.06.2020-31.05.2021) ortalama kurları (TCMB döviz alış) hesaba alınacaktır.

SAPMA ORANI YÜZDE 25 OLDU

3- Takım harcama limitlerinin arttırılmasında tüm kulüpler için 1/3 oranının kullanılması yerine, kulüplerimizin konsolide net borç ve alacaklarının net gelirlerine oranlaması ile hesaplanan 1/3, 2/3 ve yüzde 100 oranları kullanılacaktır. 4- Kovid-19 pandemisi ve Süper Lig takım sayısının artışının olumsuz etkileri sebebi ile tüm kulüplerimiz için 2021- 22 sezonunda kabul edilebilir sapma oranı yüzde 25 olarak kabul edilmiştir. 5- 2021- 2022 futbol sezonu birinci ve ikinci transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihlerinin birer hafta uzatılması kararlaştırılmıştır."

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN YABANCI İTİRAZI

KULÜPLER Birliği Vakfı Yönetim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yabancı futbolcu kararıyla ilgili TFF Tahkim Kuruluna iptal başvurusunda bulundu. Kulüpler Birliği Vakfının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TFF'nin yabancı oyuncu kuralı ile ilgili aldığı karara TFF Tahkim Kurulu nezdinde iptal başvurusu gerçekleştirildiği bildirildi. Paylaşımda ayrıca Tahkim Kuruluna sunulan 4 sayfalık itiraz dilekçesine de yer verildi. TFF Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonunda Süper Lig kulüplerinin kadroda en fazla 14, sahada ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu bulundurabileceğini açıklamıştı. 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024'te ise en fazla 10 yabancı futbolcunun kadroda bulunabileceği, 2022-2023 sezonunda en fazla 7, 2023-2024'te ise en fazla 6 futbolcunun aynı anda sahaya sürülebileceği belirtilmişti.