Güneş: Ateşli, cesur bir takım olacağız

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Ülkemizin futbolunu tanıtmak, ateşli, cesur, inançlı bir takım imajı vermek istiyoruz. Eğer eleneceksek de iyi performans ve iyi futbolla bunu yapacağız" dedi. Güneş şöyle konuştu: "Gruptan çıkmak için 4 puanın bile avantajı olabileceğini düşünüyorum. Milletimizin dualarıyla emeklerimizle başarılı olmayı çok istiyoruz. Ülkemiz bu beklentilerin farkına varmamızı sağlıyor ve biz de karşılığını vermek istiyoruz. Güneş, ayrıca takımdaki jenerasyonun da çok iyi olduğunu ve önlerindeki 5-10 yılın çok iyi geçeceğini düşündüğünü söyledi.