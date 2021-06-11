Euro 2020 Başlıyooooor

Futbolseverlerin büyük bir hasretle beklediği ancak korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) bugün başlayacak. Tarihinde ilk kez ikiden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 11 farklı ülkede düzenlenecek. İtalya'nın başkenti Roma, İngiltere'nin başkenti Londra, Hollanda'nın başkenti Amsterdam, Danimarka'nın başkenti Kopenhag, Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Romanya'nın başkenti Bükreş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin yanı sıra Rusya'nın Saint Petersburg, Almanya'nın Münih, İspanya'nın Sevilla ve İskoçya'nın Glasgow şehirleri şampiyona karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak.

KUPA CANAVARI ALMANYA

İLK UEFA Genel Sekreteri Fransız Henri Delaunay tarafından ortaya atılan ancak onun ölümünden sonra hayata geçirilen Avrupa Futbol Şampiyonası ilk olarak "Avrupa Uluslar Kupası" adıyla 1960 yılında Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlendi. Dört yılda bir düzenlenen şampiyonanın tarihinde, 3'ü Batı Almanya adıyla 6 kez finale yükselen Almanya, bunların 3'ünde kupayı kazanmayı başarda. Şampiyonluk sayısı bakımından Almanya ve İspanya'yı iki kupası bulunan Fransa takip etti. SSCB, İtalya, Çekoslovakya, Hollanda, Danimarka, Yunanistan ve Portekiz birer kez kupayı müzesine götürdü.





THY'DEN DESTEK

Türk Hava Yolları (THY), Avrupa Şampiyonası'nda tüm Türkiye'nin A Milli Takım'ın yanında olduğunu hissettirmek için taraftarların kalp atışlarının kaydedilmesiyle hazırlanan "Kalbimiz Bir" kısa filmiyle özel bir çalışmaya imza attı. Katılımcılar A Millilerin EURO 2020 eleme mücadelelerini videodan izlerken, kalp atışları ve verdikleri reaksiyonlar özel geliştirilen bir cihazla kaydedilerek Türkiye'nin kalp atış grafiği oluşturuldu ve toplanan veriler ay-yıldızlı formalara yerleştirildi. Hazırlanan formalar, millilerimizin yaşattığı duyguların anlatıldığı bir mektup ile kendilerine ulaştırıldı.



TRENDYOL MİLLİ TAKIM'LA TEK YÜREK

TRENDYOL ve Türkiye Futbol Federasyonu, başarıları ile tüm Türkiye'yi gururlandıran Futbol Milli Takımları için güçlerini birleştirdi. Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Trendyol, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Futbol Takımı'nın resmi sponsoru oldu. Trendyol, Kadın Milli Takımlar ve Milli Takımları'nın da resmi sponsorluğunu üstlenerek, ay-yıldızlı takımlarımızı destekleyecek. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "Türkiye'nin Trendyol'u olarak, ülkemiz değerlerinin yanında olmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Türk bayrağını tüm dünyada dalgalandıran milli değerimiz A Milli Futbol Takımı'nın resmi sponsoru olmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.



MİLLİLERİMİZ İLK PEŞİNDE

A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında ilk galibiyeti için sahaya çıkacak. Türkiye, İtalya ile bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Kalesinde 23 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip ağlara 8 gol gönderdi. İki ülke arasında son oynanan maç 1-1 bitmişti.



DİĞER İKİ MAÇIMIZ BAKÜ'DE

24 takımın yer aldığı Avrupa Şampiyonası final-lerinde takımlar dörder-li altı grupta mücadele ede-cek. Gruplarını ilk iki sırada bitirecek 12 takımın yanı sıra en iyi dört grup üçüncüsü de son 16 turu-na kalacak. Tek devreli lig usulü oynanacak grup maçlarının ardın-dan diğer turlarda eleme sistemi uygulanacak. 11 farklı şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyona 11 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak final maçıy-la sona erecek. Milli Takım, 16 Haziran'daki Galler ve 20 Hazi-ran'daki İsviçre maçlarını ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.



BAKAN SORDU ŞENOL GÜNEŞ CEVAPLADI

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya geldi. Şenol Güneş, bakan Kasapoğlu'nun sorularını yanıtladı. Kasapoğlu'nun 'quiz' sorularına da yanıt veren Güneş "Hagi mi, Alex mi?" sorusunu "Hagi derim" şeklinde yanıtladı. Kasapoğlu'nun "Hocam unutamadığınız maç?" sorusuna Güneş "Senegal müsabakasını söyleyebilirim" dedi. Güneş, Türkiye'ye gelen en iyi yabancı hocanın Jupp Derwall olduğunu söyledi.