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Haberler Spor Gürsel Aksel Stadı’nda bakım çalışmaları devam ediyor

’nda bakım çalışmaları devam ediyor

ekiplerinden ’nin iç saha maçlarını oynadığı zemininde bakım çalışmaları sürüyor. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Gürsel Aksel Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Gürsel Aksel Stadı’nda bakım çalışmaları devam ediyor
AA

11.06.2021, 17:12

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il müdürü Murat Eskici'nin Gürsel Aksel Stadı'nda incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Eskici'nin bu sezon Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yaptıktan sonra bakıma alınan zemini ve amatör branşların yapılması için stadın çevresinde devam eden çalışmaları incelediği aktarıldı.

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