İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il müdürü Murat Eskici'nin Gürsel Aksel Stadı'nda incelemelerde bulunduğu belirtildi.
Eskici'nin bu sezon Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yaptıktan sonra bakıma alınan zemini ve amatör branşların yapılması için stadın çevresinde devam eden çalışmaları incelediği aktarıldı.
Gürsel Aksel Stadı’nda bakım çalışmaları devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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