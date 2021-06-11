İzmir olarak kulüplerimizle gurur duyduk

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, İzmir'in başta futbol olmak üzere sporun tüm branşlarında çok önemli bir ivme yakaladığını vurgulayarak, "İzmir'in yıllardır özlemle beklediği ve hak ettiği başarılar, hepimize büyük gurur yaşattı. Bunlara, daha da güzel günlerin ilk habercisi gözüyle bakıyoruz" dedi.

Altay'ın 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkması, Bucaspor'un 2. Lig'e dönmesi, Altınordu'nun yerli ve genç kadroyla Play-Off oynamasını son yılların en önemli çıkışı olarak nitelendiren İZVAK Başkanı Ali Erten, "İzmir futbolunda, daha önce 1990'lı yılların sonunda yaşanan çıkışa benzer bir ivme yeniden yaşanıyor. Bu çıkışın süreceğini inanıyoruz" diye konuştu.