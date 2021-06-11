Kartal saldırıyor

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Valentin Rosier'i takımda tutmak için Sporting Lizbon'la görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Fransız sağ bekin alternatifini buldu. İstanbul ekibi, Alkmaar'da forma giyen Norveçli sağ bek Jonas Svensson'u gündemine aldı. Yönetici Erdal Torunoğulları'nın 28 yaşındaki oyuncuyla bizzat görüştüğü ve transferi bitirmeye çalıştığı ifade edildi. 2017'nin ara transfer döneminde Rosenborg'dan AZ Alkmaar'a transfer olan yıldız oyuncu, geçen sezon toplam 24 resmi maça çıkarken, takımına 4 asistlik katkı yaptı.