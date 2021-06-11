Nazilli’de Toros şoku

2. Lig'in yeni ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da takımı şampiyon yapan teknik direktör Mesut Toros, yeni sezon için prensip anlaşmasına vardığı siyah-beyazlı kulübe veda ettiğini açıkladı.

Bitime 8 hafta kala göreve gelip, son 6 maçı kazandırdığı Nazilli Belediyespor'a şampiyonluk yaşatan Mesut Toros sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çalışmaktan büyük keyif aldığım, sonunda büyük başarı elde ederek şampiyonluğa ulaştığımız Nazilli Belediyespor Kulübü'nden yönetim kurulumuz ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayırmış bulunmaktayım. Tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunarım" dedi.

DÖRT İMZA BİR VEDA

NAZİLLİ Belediyespor, iç transferde kaleciler Zekeriya Topayan, Hasan Çayrak, sağ bek Tamer Arıcı ve santrfor Muhammed Ali Aydın ile nikah tazeledi. Golcü Murat Can Bölükbaşı da takımdan ayrıldı. 28 yaşındaki forvet Murat Can, geçen sezon 29 maçta 14 gol attı.