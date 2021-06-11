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Haberler Spor Parkede güldük

Parkede güldük

Parkede güldük

11.6.2021

PINAR Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynamasını, İzmir Büyükşehir Belediyespor'un Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nı tarihte ilk kez İzmir'e getirmesini de değerlendiren İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Ali Erten, "Bu bir dip dalgası. İzmir sporun her branşında bu dip dalgasının gücüyle hak ettiği yere doğru hızla yükseliyor. Birlik beraberlik içerisinde devam ettiğiniz sürece çok çok daha güzel günler yaşayacağız" diye konuştu.
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