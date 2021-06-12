Müsabaka topu araba ile orta yuvarlaga geldi

İTALYA-TÜRKİYE arasında oynanan maç öncesi dün renkli görüntüler oluştu. Açılış seremonisinin ardından iki takım da sahaya çıkarken, müsabakada kullanılacak top orta yuvarlağa uzaktan kumandalı araba ile geldi. Maçın Hollandalı hakemi Danny Makkelie, futbolcuların ve tribünlerin şaşkın bakışları arasında kenardan kumanda edilen arabadan müsabaka topunu alarak santraya koydu.
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