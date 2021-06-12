Roma’ya çıkarma

EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, Olimpiyat Stadı'nda dün İtalya ile karşı karşıya gelirken Roma ay-yıldızlı renklere büründü. Pandemi tedbirleri nedeniyle 70 bin kişilik Roma Olimpiyat Stadı'na toplam 17 bin taraftar alındı. Ay-yıldızlı ekibi desteklemek için Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın birçok ülkesinden 3 bin taraftar, Roma'ya adeta akın etti. Almanya, Polonya, İspanya, Hollanda, İngiltere, Avusturya ve daha birçok Avrupa ülkesinden maç için dün İtalya'ya giden Türk vatandaşları Roma'nın ünlü sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

HER YER KIRMIZI-BEYAZ OLDU

Sabah saatlerinde şehrin önemli merkezlerinde toplanan ay-yıldızlı taraftarlar, Roma'nın dünyaca ünlü Trevi Çeşmesi'nin önünde toplanarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Gurbetçi vatandaşlar ay-yıldızlı bayraklarla Roma sokaklarını Türkiye tezahüratlarıyla inletirken toplu halde Olimpiyat Stadı'na akın ettiler. Milli takımın, stadyuma gelişi sırasında vatandaşlar takım otobüsünü marşlarla karşıladı. Taraftarlar tribünde de büyük bir coşkuyla A Milli Takım'a destek verdi. Türkiye'nin İtalya karşısında aldığı şok yenilgi maça coşkuyla başlayan ayyıldızlı taraftarlara adeta hüsran yaşattı.



SPOR BAKANI MEHMET KASAPOĞLU TRİBÜNDE

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da İtalya'da A Milli Takımı yalnız bırakmadı. Bakan Kasapoğlu, açılış maçını, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, eski spor bakanı Osman Aşkın Bak, eski milli takım teknik direktörü Mircea Lucescu ve yönetim kurulu üyeleriyle takip etti. Bakan Kasapoğlu, Roma sokaklarında karşılaştığı ay-yıldızlı taraftarlara üçlü çektirerek müthiş coşkuya ortak oldu.



YAN YANA İZLEDİLER

Pandemi önlemleri nedeniyle Türk ve İtalyan binlerce taraftar, Roma Olimpiyat Stadı'nda yerini alamadı. Stat dışında kalan sporseverler için Roma'nın çeşitli bölgelerinde barkovizyonlar kuruldu. Türk ve İtalyanlar bir arada barkovizyondan maçı takip ederken cafeler de dolup taştı.