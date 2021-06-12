Rüya gibi açılış

YENİ tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bir yıl ertelemeli düzenlenen EURO 2020'nin Türkiye ile İtalya arasında oynanan ilk maçı öncesi Roma Olimpiyat Stadı'nda açılış seremonisi gerçekleştirildi. Şampiyonanın açılış şovu, 1960'tan bugüne kadar oynanan Avrupa Şampiyonaları'ndan görüntülerin stat skorbordlarına yansıtılması ve eski İtalyan milli futbolcular Alessandro Nesta'nın Francesco Totti'ye futbol topunu vermesiyle başladı. İtalyan Polis Bandosu'nun müzik dinletisiyle devam eden gösteride, eşzamanlı olarak stat çatısından davulcular iple sarkıtılarak şov yaptı. Organizasyonda, İtalyanların dünyaca ünlü tenoru Andrea Bocelli de sahne aldı. Bocelli, İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin ünlü bestesi "Nessun Dorma" aryasını seslendirdi. Daha sonra Hollandalı DJ Martin Garrix'e ait, U2 ikilisi Bono ve The Edge'in de yer aldığı "We are the People" isimli parçanın çalınmasıyla açılış etkinliği son buldu.