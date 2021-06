Sancılı başlangıç

Avrupa Futbol Şampiyonası 2020 (EURO 2020) açılış maçında A Milli Futbol Takımımız, ev sahibi İtalya'ya farklı mağlup olarak kötü başladı: 0-3. 18. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Insigne'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti. 22'de sağ taraftan Insigne'nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Bonucci'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan üst direkten kornere çeldi. 33'te Jorginho'nun sol taraftan içeri yaptığı ortada arka direkte Berardi'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yakın direğin dibinden auta gitti. 43'te ceza sahası içinde kaleyi cepheden gören bölgede topla buluşan Berardi'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

IMMOBILE MİLLİLERİ YIKTI

51'de Cengiz Ünder yaklaşık 70 metre topla birlikte İtalya kalesine gitti. Leonardo Spinazzola da yanında koştu. Cengiz'ün sol çaprazdan şutunda top Leonardo Spinazzola'ya da çarptı ve Donnaruma'da kaldı. 53'te Berardi sağ kanattan ortasını açtı, arka direkte Merih ters vuruşla topu ağlarımıza gönderdi: 0-1. 58'de Locatelli ceza sahasına yaklaştı ve şutunu çekti.

Uğurcan Çakır gole izin ver-medi. 66'da Berardi'nin ortasında Spinazzola vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı. Sonrasında Ciro Immobile topu ağlara gönderdi: 0-2. INSIGNE MAÇI BİTİRDİ79'da Insigne ceza sahasında sol çaprazda topla buluştu ve köşeye net bir vuruş yaparak topu ağlarımıza gön-derdi: 0-3. Karşılaşma 3-0 sona erdi. Milliler, 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile karşılaşacak.



BURA K'TAN YENİ REKOR

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımızda kaptan Burak Yılmaz, yeni bir rekora imza attı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, Rüştü Reçber'i geride bırakarak milli formayla Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu. Burak Yılmaz, Rüştü Reçber'in 35 yaş 46 günlük rekorunu 35 yaş 331 günle kırmayı başardı.



ŞAMPİYONADA İLK YAŞANDI



İTALYA, karşılaş-manın 53. dakikasında Milli Takım karşısında öne geçti. Golü, Merih Demiral kendi kalesine kaydetti. Opta verilerine göre; Avru-pa Şampiyonası tarihinde ilk kez bir turnuvanın açılış golünü bir oyuncu kendi kalesine attı. Öte yandan bugü-ne kadar Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı 38 maçın hiçbirinde ikiden fazla gol atamayan İtalya, ilk kez Türkiye filelerine üç gol gönderdi.



Kenan: İlk golden sonra dağıldık

EURO 2020'nin açılış mücadelesinde İtalya karşısında sahaya çıkan A Milli Futbol Takımı'nda 8 oyuncu kariyerlerinde ilki yaşadı. Daha önce Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen Burak Yılmaz, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu, kariyerlerinde bir kez daha bu heyecanı yaşarken, ilk 11'de sahaya çıkan Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman ve Yusuf Yazıcı, ilk kez bu organizasyonda boy gösterdiler.



GÜNEŞ'TEN İDEAL KADRO

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış karşılaşmasında ev sahibi İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, sahaya Moldova ile oynanan hazırlık müsabakasındaki ilk 11'i sürdü. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki önemli mücadelede ay-yıldızlı ekip sahaya, kalede Uğurcan Çakır, savunmada Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'iyle sahaya çıktı. Milli takımın yedek kulübesinde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Cengiz Ünder, Dorukhan Toköz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Enes Ünal, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Mert Müldür ve Halil Dervişoğlu yer aldı.