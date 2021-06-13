BAL’da heyecan devam ediyor

Bölgesel Amatör Lig'de bugün ikinci hafta heyecanı yaşanacak. 2. Bölge 1. Grup'ta ilk karşılaşmalarını kazanarak grup birinciliği için yarışan Torosgücü ve Buca Zaferspor bugün Yeşilyurt Sahası'nda kozlarını paylaşacak. Hakem Cüneyt Aydın'ın yöneteceği önemli karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. 2. Bölge 1. Grup'ta ise Torbalı 7 Eylül Stadı'nda Torbalıspor-Bornova Yeşilova karşılaşacak. Saat 17.00'deki maçta Berk Çekal düdük çalacak. 2. Bölge 2. Grup'ta ilk maçında Aliağa FK'ya sahasında 3-1 yenilen İzmirspor, Bornova Yusuf Tırpancı Stadı'nda Çiğli Belediyespor'a konuk olacak. Emre Abar'ın yöneteceği mücadele 17.00'de başlayacak. İlk haftayı BAY takım olarak geçiren Çiğli Belediyespor, rakibini mağlup ederek birincilik yarışında ağır yara vermek istiyor.
MAÇLARIN PROGRAMI
17.00 Torbalıspor-Bornova Yeşilova
17.00 Torosgücü-Buca Zaferspor
17.00 Çiğli Belediyespor-İzmirspor
17.00 Hacırahmanlı-Manisa Sanayispor
17.00 Ayvalıkgücü Bld.-Çağlayan Azot
17.00 Eşin Grup Sökespor-İscehisarspor
17.00 Bolvadin Belediye-Kuşadasıspor
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