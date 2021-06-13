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Haberler Spor BAL’da heyecan devam ediyor

BAL’da heyecan devam ediyor

BAL’da heyecan devam ediyor

13.6.2021

Bölgesel Amatör Lig'de bugün ikinci hafta heyecanı yaşanacak. 2. Bölge 1. Grup'ta ilk karşılaşmalarını kazanarak grup birinciliği için yarışan Torosgücü ve Buca Zaferspor bugün Yeşilyurt Sahası'nda kozlarını paylaşacak. Hakem Cüneyt Aydın'ın yöneteceği önemli karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. 2. Bölge 1. Grup'ta ise Torbalı 7 Eylül Stadı'nda Torbalıspor-Bornova Yeşilova karşılaşacak. Saat 17.00'deki maçta Berk Çekal düdük çalacak. 2. Bölge 2. Grup'ta ilk maçında Aliağa FK'ya sahasında 3-1 yenilen İzmirspor, Bornova Yusuf Tırpancı Stadı'nda Çiğli Belediyespor'a konuk olacak. Emre Abar'ın yöneteceği mücadele 17.00'de başlayacak. İlk haftayı BAY takım olarak geçiren Çiğli Belediyespor, rakibini mağlup ederek birincilik yarışında ağır yara vermek istiyor.

MAÇLARIN PROGRAMI
17.00 Torbalıspor-Bornova Yeşilova

17.00 Torosgücü-Buca Zaferspor

17.00 Çiğli Belediyespor-İzmirspor

17.00 Hacırahmanlı-Manisa Sanayispor

17.00 Ayvalıkgücü Bld.-Çağlayan Azot

17.00 Eşin Grup Sökespor-İscehisarspor

17.00 Bolvadin Belediye-Kuşadasıspor

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