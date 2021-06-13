Bucasporlu golcü Murat’ın talibi çok

YENİ sezonda Misli.com 2. Lig'de mücadele edecek Bucaspor'un golcü futbolcusu Tunç Murat Behram için TFF 1. Lig kulüpleri sıraya girdi. Geçen sezon 3. Lig Play-Off finalinde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertlilerde en skorer isim olan 30 yaşındaki futbolcuyu, Kocaelispor, Boluspor, Eyüpspor ve Ümraniyespor'un istediği kaydedildi. Kulüplerin Tunç Murat Behram ve Bucaspor'la görüşmelere başladığı dile getirilirken, Tunç'un da bir üst ligde oynamaya sıcak baktığı vurgulandı. Bucaspor'da Play-Off'lar dahil 33 maça çıkan deneyimli forvet 22 gol atarak şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu ve kariyerinin en golcü sezonunu geçirdi.

DİĞER