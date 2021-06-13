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Eriksen çok korkuttu

- maçında tüm dünyayı üzen bir olay yaşandı. 42. dakikada yere yığılan Danimarkalı yıldız Eriksen, sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürüldü

Eriksen çok korkuttu

13.6.2021

B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçında tüm dünyayı üzen bir olay yaşandı. Maçın 42. dakikasında aniden yere yığılan Danimarka'nın yıldızı Christian Eriksen'in kalbi durdu. Sağlık ekipleri Eriksen'e saha içinde kalp masajı yaparken yıldız futbolcu daha sonra hastaneye kaldırıldı. Eriksen'in hastaneye kaldırılırken oksijen maskesinin takılı ve bilincinin açık olduğu görüldü. Danimarka Futbol Federasyonu, Eriksen'in bilincinin açık olduğunu ve detaylı kontroller için hastaneye götürüldüğünü duyurdu. Christian Eriksen'in menajeri Martin Schoots da oyuncunun durumuyla ilgili açıklama yaptı. Eriksen'in menajeri Martin Schoots, "Christian hayatta ve konuşabiliyor. Babası ve eşi deonunla birlikte hastanedeler" şeklinde konuştu.
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