Euro 2020’nin açılış karşılaşmasında İtalya’ya kaybeden A Milli Takım, aynı sendromu yaşadı

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, yine aynı kabusla karşı karşıya kaldı. Milliler, daha önce boy gösterdiği 4 Avrupa Şampiyonası'nda da ilk maçtan puansız ayrılmıştı. EURO 2020'nin açılış mücadelesinde Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlı ekibimiz, aynı kabusu yaşadı, 3-0 yenilip puanla tanışamadı.

YÜZÜMÜZ GÜLMÜYOR

Milliler, 5. kez boy gösterdiği Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugüne kadar oynadığı ilk maçların tamamında mağlup oldu. İlk kez katıldığı 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk maçında Hırvatistan'a 1-0 mağlup olan ayyıldızlı ekibimiz, 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise ilk maçta İtalya'ya 2-1'lik skorla teslim oldu. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası ilk maçında Portekiz'e 2-0 kaybeden Milli Takım, son olarak 2016 Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterdi, bu turnuvanın ilk karşılaşmasınıda Hırvatistan'a 1-0'lık sonuçla kaybetmişti. 5 maçta kalesinde 9 gol gören A Milli Futbol Takımı, rakip filelere ise 1 gol atabildi.

'PES ETMEK YOK'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalya karşısında istedikleri oyunu oynayamadıklarını söyledi. Güneş, "Açılış maçında ev sahibi ile oynadık. Beklentimiz güzel bir oyundu. Oyunumuzu onlara göstermeyi düşündük ama rakip, bizden üstündü. İlk yarıda rakibin baskısından çıkamadık. Basit toplar kaybettik. Baskıyla bizden kolay toplar aldı. Yediğimiz golden sonra oyundan düştük" diye konuştu.

'OYUN TARZIMIZ BU DEĞİL'

Güneş, "Bizim oyun tarzımız bu değildi. Daha üstün rakip vardı. Savunmadan çıkarken top kaybederek, mahkum oynamaya başladık. Bizden daha iyi takıma kaybettik. Kendi oyunumuzun da gerisinde kaldık. Yorulduk. Golü geç yeseydik, daha savaşçı olabilirdik" dedi. Galler maçında bu maçı telafi edebileceğimizi söyleyen Güneş, "Bu bir turnuva, ikinci maça hazırlanacağız. Galler maçında iyi oyun ve yi bir skor almak istiyoruz" dedi

CANER'İN BEĞENİSİ OLAY OLDU!

MİLLİ takımın başarılı sol beki Umut Meraş, İtalya maçındaki performansıyla hayal kırıklığı yaratırken, Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Caner Erkin sosyal medyadan yaptığı beğeniyle dikkatleri üzerine çekti. İtalya yenilgisinin yankıları sürerken, karşılaşmadaki performansıyla sol bek Umut Meraş gündem oldu. Domenico Berardi ve Florenzi karşısında istenen performansı sergileyemeyen Umut eleştiri oklarının hedefi olurken, sosyal medyada çok sayıda paylaşımda bulunuldu. Caner, "Umut Meraş'ın kanadını otobana çevirdiler" diye yazdı.

UMUT: ÇOK ÖZÜR DİLERİZ

A Milli Takımımız'da futbolculardan Umut Meraş, İtalya karşılaşması sonrasında konuştu. 6 puanı alacaklarına inandığını söyleyen Umut, "Bu maç istediğimiz gibi olmadı. Çok üzgünüz, özür dileriz. Halkımızı mutlu etmek istiyorduk ama olmadı. Önümüzdeki iki maç var. Buralara biz geldik. İnşallah 6 puanı alıp gruptan çıkacağız. İyi çalışacağız" diye konuştu

UĞURCAN: BAŞIMIZ DİK

A Milli Takımımız'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, 3-0 kaybettiğimiz İtalya mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken kaleci Uğurcan, "Kazanmak istiyorduk ama olmadı. Turnuvanın ilk maçıydı, böyle şeyler olabilir. Üzülecek bir şey yok. Başımız dik. Daha iyi yerlere gidebiliriz. Buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

MİLLİLER BAKÜ'DE

A Milli Futbol Takımı, Roma'da kaldığı otelden ayrılıp havayoluyla Bakü'ye geçti. Ay-yıldızlı ekibin konakladığı otel etrafında toplanan bir grup Türk taraftar, tezahüratlarıyla oyunculara moral verdi. Milli takım, 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.