Manisa FK hedefi vuracak

Tarihinde ilk kez gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü'nde transfer çalışmaları sürerken, Başkan Vekili Engin Anlı iskelet kadroyu bozmadan nokta takviyeler gerçekleştireceklerini söyledi. Anlı, "Yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve scout ekibimizin hem fikir olduğu yabancı futbolcuları da bünyemize katabiliriz. Hazır bir kadromuz var, üzerine de gerekli takviyeler yaptık. Yabancı oyuncu konusunda bize bir üst ligde de fayda sağlayabilecek isimlere yönelebiliriz. Transferde özenli çalışıyoruz" diye konuştu.

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