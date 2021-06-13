  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisa FK hedefi vuracak

hedefi vuracak

Manisa FK hedefi vuracak

13.6.2021

Tarihinde ilk kez gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü'nde transfer çalışmaları sürerken, Başkan Vekili Engin Anlı iskelet kadroyu bozmadan nokta takviyeler gerçekleştireceklerini söyledi. Anlı, "Yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve scout ekibimizin hem fikir olduğu yabancı futbolcuları da bünyemize katabiliriz. Hazır bir kadromuz var, üzerine de gerekli takviyeler yaptık. Yabancı oyuncu konusunda bize bir üst ligde de fayda sağlayabilecek isimlere yönelebiliriz. Transferde özenli çalışıyoruz" diye konuştu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa FK hedefi vuracak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.