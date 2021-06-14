Altın adam Ferhat

Milli sporcu Ferhat Arıcan, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda paralel bar aletinde Avrupa şampiyonu oldu. İsviçre'nin Basel kentinde devam eden Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aleti finalinde 15.300 puan ile altın madalyanın sahibi olarak 2. kez Avrupa şampiyonu oldu. Arıcan, Mersin'de düzenlenen 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda da paralel bar aletinde altın madalya kazanmıştı.

AHMET ÖNDER 8. OLDU

Paralel bar aleti finalinde Türkiye'yi temsil eden Ahmet Önder ise 9.666 puan ile sekizinci

oldu. Basel'deki organizasyonda paralel bar aletinde 15.133 puanla Rus David Belyavskiy gümüş, 15.100 puanla Alman Lukas Dauser ve İsviçreli Christian Baumann bronz madalya elde etti.



İLK TEBRİK EDENİLK EDEN KASAPOĞLU OLDUK

Avrupa Artisti Jimnastik Şampiyonası'nda paralel vrupa bar aletinde altın madalya kazanan Ferhat Arıcan'ı ilk tebrik eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu oldu. Kasapoğlu mesajında" Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Ferhat Arıcan'ı kutluyorum. Özveriden kaçınmayan teknik ekibi de tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.