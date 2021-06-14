Çigli Belediye 3. Lig askıyla

BAL 2. Bölge 2. Grup'ta ilk haftayı bay olarak geçen Çiğli Belediyespor, evinde Aliağa Futbol'a 3-1 yenilen İzmirspor'u tek golle geçti: 1-0. 30. dakikada Çiğli atağında Özenç'in uzun pasında sol kanatta Emre topla buluşu, çalımlarla ceza sahasına girdi şık vurdu: 1-0. 42'de sol kanattan ceza sahası içine giren Emre yerden vurdu kaleci Doğancan gole izin vermedi. 77'de Emre'nin arapasında Batuhan Yokuş sert vurdu top direğe çarparak oyun alanına döndü. 82'de soldan Necati'nin ortasında Doğan vurdu, kaleci Doğancan bir kez daha gole izin vermedi. 86'da Emre sol kanattan ceza sahası içine girdi sert vurdu, kaleci Doğancan kornere atarak golü önledi, maç 1-0 bitti. 1. Grup'ta Buca Zaferspor, Torosgücü'nü 81'de Serdar'ın attığı golle 1-0 yendi, 2'de 2 yaptı. Bornova Yeşilova, deplasmanda Torbalıspor'a 2-1 mağlup oldu.

SERVET SARUN