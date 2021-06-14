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Haberler Spor Cüneyt Çakır’a ilk görev verildi

’a ilk görev verildi

Cüneyt Çakır’a ilk görev verildi

14.6.2021

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, EURO 2020'de F Grubu'nda yarın Macaristan ile Portekiz arasında oynanacak mücadelede düdük çalacak. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak olan mücadelede Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sandro Schaumlrer (İsviçre) olacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Massimiliano Irrati (İtalya).

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