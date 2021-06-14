İngiltere iyi başladı

EURO 2020 D Grubu'nun açılış maçında turnuvanın favorisi olarak gösterilen İngiltere, güçlü rakibi Hırvatistan'ı tek golle geçti: 1-0. Maça hızlı başlayan İngilizler, 6. dakikada Foden ile gole çok yaklaştı. 21 yaşındaki oyuncunun harika şutu direkten auta çıktı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. 57. dakikada Phillips'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Sterling, topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi: 1-0 . Golün ardından rakip kalede daha etkili olan İngilizler, girdikleri pozisyonları değerlendiremedi ve mücadele bu sonuçla sona erdi. Böylelikle İngiltere, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez çıktığı ilk karşılaşmayı kazandı.