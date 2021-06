Milli Takım’da değişim zamanı

Euro 2020 A Grubu ilk maçında İtalya'ya kötü bir futbol sonunda 3-0'lık bir skorla yenilen Türkiye A Milli Takım'da rotasyon gündeme geldi. Ay-yıldızlı ekipte 16 Haziran'da Bakü'de oynanacak Galler karşılaşmasında ilk 11'de farklı isimlerin oynamasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, kurmaylarıyla yaptığı ilk değerlendirmede, İtalya önünde beklentilerin uzağında kalan futbolcularını yedeğe çekme kararı aldı. Galler karşısında Yusuf Yazıcı, Kenan, Okay ve Merih Demiral'ın kulübeye çekilmesi bekleniyor.

PAROLA MUTLAK 3 PUAN

Güneş, Roma'da oyuna girdikten sonra takıma hareket getiren ve çok motive durumda olan Cengiz'den, Bakü'de maksimum performans alacağını düşünüyor. Hücumda hiç etkili olamayan Kenan Karaman'ın yerine sağ kanatta bu kez İrfan Can Kahveci olacak. Cengiz sola geçerken, Hakan Çalhanoğlu asıl istediği yerde, Burak Yılmaz'ın arkasında sahne alacak. Stoperde Merih'in yerine Ozan Kabak'ın, orta alanda Okay'ın değil bu kez Kaan Ayhan'ın tercih edileceği öngörülüyor.



GÜNES KARARSIZ

İTALYA yenilgisi sonrası eleştirilerden nasibini alan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu kez Galler karşısına farklı bir on bir hazırlıyor.



GÖZLER CENGİZ'DE

TÜRKİYE'NİN Galler ile oynayacağı maçta gözler sağ kanat oyuncusu Cengiz Ünder'de olacak. Bu kez ilk on birde oyuna başlaması planlanan 23 yaşındaki genç yıldız, teknik direktör Şenol Güneş'in önemli kozlarından biri olacak. A Milli Takım formasını 30 kez terleten Cengiz, bu maçlarda 9 gol atarak başarılı bir istatistiğe imza atmıştı. Cengiz, gruptaki ilk maçta da İtalya maçında ikinci yarıda oyuna girmişti.



BAKÜ BİLETLERİ TÜKENDİ

TÜRKİYE'NİN Galler ve İsviçre maçlarını oynayacağı Bakü şehri için uçak bileti aramalarında 5 kat, biletlerde ise yüzde 130'a varan artış yaşandı. 68 bin kapasiteli Olimpiyat Stadı'nda pandemi kurallarını yerine getiren 32 bin taraftarın izleyebileceği maçlarda milliler hem Türkiye'den gidenler, hem de kardeş Azeri taraftarlar sayesinde büyük bir destekle sahaya çıkacak. Azerbaycan'a gitmek isteyen Türk vatandaşları, 72 saat öncesinde alınmış negatif PCR testiyle pasaportsuz yeni çipli kimlik kartıyla seyahat edebiliyor.