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Haberler Spor Avrupa üçüncüsü atlet hayvan bakıyor

Avrupa üçüncüsü atlet hayvan bakıyor

Avrupa üçüncüsü atlet hayvan bakıyor

15.6.2021

BALKAN şampiyonu, Avrupa 3. ve Türkiye şampiyonu milli atlet Tuğba Toptaş, köyünde hayvan bakıyor, köy işlerinde ailesine yardım ediyor, ev işlerinden kalan zamanı ise antrenman yaparak geçiriyor. Kars'ın Selim ilçesine bağlı Beyköy'de yaşayan 21 yaşındaki şampiyon sporcu Tuğba Toptaş, en büyük desteği ailesinden alıyor.

İzinli olduğu günlerde köyüne, ailesinin yanına giden başarılı sporcu, evde olduğu zamanlarda ev işleri yapıyor, kazlara bakıyor, ahıra girerek hayvanlara yem veriyor. İşlerini bitirdikten sonra köyün altına inerek 19-20 Haziran tarihinde Romanya Cluj'da yapılacak olan 'Avrupa Milletler Kupası' şampiyonasına hazırlanıyor.

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