  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Elayis Tavşan Kartal oluyor

Elayis Tavşan Kartal oluyor

Elayis Tavşan Kartal oluyor

15.6.2021

BEŞİKTAŞ, Hollanda 2. Lig ekibi NEC Nimjegen forması giyen sağ kanat Elayis Tavşan'ın transferini bitiriyor. Oyuncunun menajeri Said Boutahar, "Beşiktaş'ın ilgisi olduğu doğru, Elayis'i gerçekten transfer etmek istiyorlar" dedi. Yönetim 20 yaşındaki hücum oyuncusuile anlaşmaya çok yakın.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Elayis Tavşan Kartal oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.