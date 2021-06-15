Elayis Tavşan Kartal oluyor

BEŞİKTAŞ, Hollanda 2. Lig ekibi NEC Nimjegen forması giyen sağ kanat Elayis Tavşan'ın transferini bitiriyor. Oyuncunun menajeri Said Boutahar, "Beşiktaş'ın ilgisi olduğu doğru, Elayis'i gerçekten transfer etmek istiyorlar" dedi. Yönetim 20 yaşındaki hücum oyuncusuile anlaşmaya çok yakın.
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