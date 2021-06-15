Gösterin gücünüzü

Avrupa Şampiyonası'na 3-0'lık İtalya yenilgisi ile başlayan A Milli Takımımız, yarın Galler ile oynayacağı kritik mücadele öncesi gerçek gücünü göstermek için kolları sıvadı. Galibiyetten başka bir skoru aklına getirmeyen ay-yıldızlı ekibimizde teknik direktör Şenol Güneş'in ilk maçın aksine daha hücumcu bir anlayışla mücadele etmesi beklenirken Galler'in etkili silahlarına da özel önlem alarak rakibini kilitlemeyi hedeflediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının oyuncuları ile sık sık toplantılar yaparak elemelerdeki gibi oyuna hakim bir görüntü çizmelerini ve topa sahip olup maçı yönlendiren taraf olmalarını istediği gelen haberler arasında.

İRFAN CAN 11'DE ÇIKABİLİR

Burak Yılmaz'ı daha fazla topla buluşturmak için Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci gibi isimleri 11'e monte edeceği konuşulan Şenol Güneş'in Taylan Antalyalı ihtimali üzerinde de durduğu da kaydedildi. Karşılaşmanın Azerbaycan'da oynanacak olması sebebiyle taraftarın gücünü de yanına alacak A Milliler, bu önemli sınavı kayıpsız geçip İsviçre ile oynayacağı gruptaki son karşılaşmaya daha umutlu bakmayı hedefliyor.



MAÇIN HAKEMİ ARTUR DİVAS

A Milliler'in Galler ile yarın A Grubu'nda oynayacağı maçta Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Dias daha önce iki maçımızı yönetti. 2018'deki Rusya maçında 2-1 yenilmiştik. 2020'deki Macaristan maçına da Szoboszlai damga vurmuş maçı da 1-0 kaybettik.



OZAN KABAK'A 'HAZIR OL' MESAJI

GALLER maçında savunmada forma giyecek ikili netlik kazanmazken teknik direktör Şenol Güneş'in Ozan Kabak'a 'hazır ol' mesajı gönderdiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının İtalya maçında şans verdiği Merih Demiral'ı kulübeye çekme ihtimali bulunurken bu oyuncunun yerine Ozan'ın forma giymesi sürpriz sayılmayacak. Liverpool forması giyen başarılı stoper şu ana dek 12 kez A Milli Takım'da görev alırken bu süreçte 4 kez sarı kart gördü.



ŞENOL GÜNEŞ'İN 78. KARŞILAŞMASI

Teknik Direktör Şenol Güneş, yarın A Milli Takım'ın başında 78. karşılaşmasına çıkacak. Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 54'ü resmi, 23'ü özel 77 maç oynadı. Milli Takım, Şenol Güneş ile çıktığı 77 maçta 37 galibiyet, 22 beraberlik ve 18 yenilgi yaşadı.



BAŞKAN ERDOĞAN DESTEK VERECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Futbol Milli Takımımız'ı Azerbaycan'da yalnız bırakmayacak. Başkan Erdoğan, yarın Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak kritik Türkiye-Galler karşılaşmasını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte takip edecek.