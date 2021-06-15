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Haberler Spor İzmir’in cimnastikteki olimpiyat umudu 3 madalya kazandı

’in cimnastikteki olimpiyat umudu 3 madalya kazandı

’dan son kotayı almayı başaran 22 yaşındaki sporcu, ’dan mutlu dönerek öncesi formunu kanıtladı

İzmir’in cimnastikteki olimpiyat umudu 3 madalya kazandı

15.6.2021

İzmirli sporcular cimnastikte son yıllarda ülkemize uluslararası alanda altın çağını yaşatırken, İzmirli Adem Asil, Tokyo Olimpiyatları'nda madalya umutlarımızdan olacak. İsviçre'nin Basel kentinde Nisan ayında düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda genel tasnifte olimpiyatlara Avrupa'dan son kotayı almayı başaran Adem, Hırvatistan'daki Dünya Challenge Kupası'nda da atlama masasında gümüş, barfiks ve halkada bronz madalya elde etti. Tokyo öncesi kendisini kanıtladı.

İZMİR'DEN 5 SPORCU KATILACAK
Paralel bar aletinde yine İzmirli Ferhat Arıcan'ın altın madalya kazanmasıyla milliler, organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı. Türkiye'yi cimnastikte İzmirli sporcular temsil edecek. Milli sporcularımız İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil ve Nazlı Savranbaşı, Tokyo'da madalya arayacak.

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